Зеленский подписал закон, который будет способствовать сохранению активов банков-банкротов
Документ, среди прочего, определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует механизмы вывода с рынка неплатежеспособных банков и удовлетворения требований кредиторов этих банков.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков" Верховная Рада приняла 30 июня.
Согласно закону, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: национализации или экспроприации имущества банка; реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.
Кроме того, документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, в результате таких действий получивших имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого вреда.
Также уточнены процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и тому подобное.
"Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего числа кредиторов финучреждения, выводимого с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, в прошлом месяце в Украине полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволит арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически.