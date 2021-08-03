Зеленский подписал закон, который будет способствовать сохранению активов банков-банкротов

Документ, среди прочего, определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует механизмы вывода с рынка неплатежеспособных банков и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков" Верховная Рада приняла 30 июня.

Согласно закону, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: национализации или экспроприации имущества банка; реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

Кроме того, документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, в результате таких действий получивших имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого вреда.

Также уточнены процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и тому подобное.

"Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего числа кредиторов финучреждения, выводимого с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, в прошлом месяце в Украине полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволит арестовывать средства на банковских счетах украинцев-должников автоматически.