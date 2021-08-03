Мэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне мисто" из-за выступления "языческой" группы Batushka

Свободовцу Надалу не понравились поляки в рясах.

Фото: facebook.com/fainemisto

Фото: facebook.com/fainemisto

Мэр Тернополя Сергей Надал пригрозил закрыть фестиваль "Файне мисто" из-за выступления польской блэк-метал группы Batushka.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Я категорически против любых антихристианских мероприятий в Тернополе! И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля «Файне мисто», будет проведен разговор с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов. Или организаторы обязуются проводить фестиваль «Файне мисто» без антихристианских групп, символов, без участия групп из РоSSии, либо не будут проводить его вообще. Требую от организаторов немедленно объяснить ситуацию и извиниться перед тернополянами за антихристианские действия. Наш город Тернополь славится своими христианскими ценностями, семейными традициями. Мы не позволим кощунствовать, поносить, насмехаться над нашей религией", - написал он.

Фото: facebook.com/fainemisto
Фото: facebook.com/fainemisto

В заявлении мэра не упоминается Batushka, но оно появилось после того, как представители общественности Тернополя начали выражать свое недовольство выступлением этой рок-группы.

Batushka была основана в 2015 году. В своих песнях группа часто использует религиозные христианские элементы, а участники Batushka выступают в рясах.

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