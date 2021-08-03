Руководители парламентских комитетов 11 стран осудили соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"

В заявлении говорится, что "Северный поток-2" станет для РоSSии "еще одним инструментом" шантажа и давления на Украину.

Руководители парламентских комитетов 11 стран осудили соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"
Фото: wall.alphacoders.com

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес и 10 его европейских коллег подписали в понедельник совместное заявление, в котором выражают свое несогласие с соглашением между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом пишет американское издание Axios.

В заявлении говорится, что "Северный поток-2" станет для РоSSии "еще одним инструментом" шантажа и давления на Украину.

В нем также сказано, что завершение проекта "усилит влияние роSSийского газа на европейский энергетический баланс, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и Соединенных Штатов, а также создаст угрозу и без того шаткой безопасности и суверенитету Украины".

Представители 11 стран в совместном заявлении осудили "жестокую агрессию и военную оккупацию" Россией Украины и призвали НАТО и ЕС предоставить Украине "дорожную карту" для получения членства.

"Мы настаиваем на том, что любые дальнейшие соглашения по "Северному потоку-2" требуют консультаций со всей трансатлантической семьей. Более того, такая дипломатия должна происходить с учетом основного фундаментального принципа - учитывая то, что противодействие злонамеренной агрессии РоSSии отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности всех стран НАТО, всех членов ЕС и наших партнеров в Центральной и Восточной Европе", - говорится в документе.

Заявление подписали:

  • глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес;
  • глава комиссии по иностранным делам эстонского Рийгикогу Марко Михкельсон;
  • глава комитета по иностранным делам Палаты депутатов Чехии Ондржей Веселы;
  • глава комитета Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер;
  • глава комитета по иностранным делам ирландской палаты представителей парламента Ирландии (Ерахтас) Чарльз Фланаган;
  • глава комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Рихардс Кольса;
  • глава комиссии Сейма Польши по иностранным делам Марек Кучинский;
  • глава комиссии Сената Польши по иностранным делам и делам Европейского Союза Богдан Клих;
  • глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко;
  • глава комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугенхадт;
  • глава комиссии Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павильонис.

Напомним, кандидат в канцлеры ФРГ от консерваторов Армин Лашет угрожает санкциями относительно РоSSии в случае использования газопровода “Северный поток-2” против Украины.

Газопровод "Северный поток-2", который проходит через Балтийское море из РоSSии в Германию, должны достроить в ближайшее время.

21 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достраиванию "Северного потока-2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит политический кризис в Европе, и сообщили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуску газопровода.

В Европарламенте выступили с жестким заявлением по соглашению между США и ФРГ.

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