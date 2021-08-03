Руководителя Белорусского дома в Украине нашли повешенным в Киеве

Полиция проверяет все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Директора общественной организации "Белорусский дом в Украине" гражданина Беларуси Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве , сегодня нашли повешенным в одном из киевских парков недалеко от места его проживания.

Как сообщает столичная полиция, мобильный телефон и личные вещи Виталия были изъяты с места происшествия.

"Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид. Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов", - говорится в сообщении.

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное.

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще вчера утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

Члены организации пытались найти лидера самостоятельно, однако его поиски не увенчались успехом. Впоследствии к поискам подключились правоохранители.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился белорусский журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте взрыва.

О подозрении было сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугар, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает. Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.