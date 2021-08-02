Мэр Днепра пообещал вакцинированным горожанам бесплатный проезд в электротранспорте и метро

Они также будут иметь льготы при посещении кинотеатров.

Мэр Днепра пообещал вакцинированным горожанам бесплатный проезд в электротранспорте и метро
Фото: dyvys.in

Для популяризации вакцинации от коронавируса в Днепре городская власть обеспечит бесплатный проезд в общественном наземном электротранспорте и метрополитене для полностью привитых горожан.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Всем вакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро", - написал Филатов в фейсбуке.

Он добавил, что отныне все сотрудники коммунальных предприятий и городского совета должны быть вакцинированы или будут вынуждены регулярно показывать негативный ПЦР-тест на коронавирус.

"Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированы, а если не хотят, то пусть за свои деньги еженедельно предоставляют справку о негативном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются", - отметил Филатов.

Он обнародовал распоряжение, в котором обязал Департамент транспорта Днепровского горсовета разработать специальные проездные для полностью вакцинированных жителей города.

Кроме того, согласно распоряжению, городская власть должна разработать механизм взаимодействия с кинотеатрами, который позволит посещать вакцинированным горожанам сеансы кино бесплатно или со скидкой, или без необходимости соблюдения масочного режима.

Как сообщалось, в Кропивницком начали прививать от ковида в троллейбусах.

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