РоSSийские наемники дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Кроме того, оккупанты запустили беспилотник.

В понедельник, 2 августа, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, информуирует пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.