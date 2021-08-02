РоSSийские наемники дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе
Кроме того, оккупанты запустили беспилотник.
В понедельник, 2 августа, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, информуирует пресс-центр операции Объединенных сил.
В частности вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.