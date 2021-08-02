РоSSия испытывает вакцину Sputnik Light на жителях ОРДЛО, - разведка
"Сколько людей убьет эта вакцина на самом деле - не узнает никто".
РоSSия проводит испытания сомнительной однокомпонентной вакцины Sputnik Light на жителях оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"Проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом Sputnik V, РоSSийская Федерация на самом деле использует не эту вакцину, а ее однокомпонентного двойника Sputnik Light, тем самым вводя людей в заблуждение", - отмечают в разведке.
Там отмечают, что Sputnik Light, разработанная на основе вакцины Sputnik V, не получила согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Все, что РоSSия может сегодня предоставить своим недореспубликам на Донбассе - это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира, в то время как Украина вакцинирует своих граждан лучшими и самыми дорогими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это РоSSия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО. Жители так называемой "Л/ДНР" могут стать банально подопытными кроликами для роSSийских фармацевтов, испытывают на них новый вариант своей вакцины Sputnik Light, прежде чем предложить ее россиянам", - заявляют в ГУР.
Если двухкомпонентная роSSийская вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, "возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок". Вероятно, их количество значительно больше, предполагают разведчики.
"Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР", РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах РоSSии полностью ляжет на плечи роSSийских фармацевтов. Сколько людей убьет "эта вакцина самом деле - не узнает никто", - подчеркивают в ГУР Минобороны.