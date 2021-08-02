РоSSия испытывает вакцину Sputnik Light на жителях ОРДЛО, - разведка

"Сколько людей убьет эта вакцина на самом деле - не узнает никто".

РоSSия проводит испытания сомнительной однокомпонентной вакцины Sputnik Light на жителях оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом Sputnik V, РоSSийская Федерация на самом деле использует не эту вакцину, а ее однокомпонентного двойника Sputnik Light, тем самым вводя людей в заблуждение", - отмечают в разведке.

Там отмечают, что Sputnik Light, разработанная на основе вакцины Sputnik V, не получила согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Все, что РоSSия может сегодня предоставить своим недореспубликам на Донбассе - это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира, в то время как Украина вакцинирует своих граждан лучшими и самыми дорогими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это РоSSия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО. Жители так называемой "Л/ДНР" могут стать банально подопытными кроликами для роSSийских фармацевтов, испытывают на них новый вариант своей вакцины Sputnik Light, прежде чем предложить ее россиянам", - заявляют в ГУР.

Если двухкомпонентная роSSийская вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, "возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок". Вероятно, их количество значительно больше, предполагают разведчики.