Чаус имеет статусы потерпевшего и подозреваемого, - адвокат

"На мой взгляд, это целый детективный сериал, и придумать такое невозможно".

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сейчас имеет два статуса - подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ относительно вероятной взятки, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ .

Об этом рассказал адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"Сейчас он не является задержанным", - отметил Кравец в видеообращении, размещенном на Ютубе.

Адвокат сообщил, что уже подготовлено ходатайство в Офис генпрокурора об изменении подследственности дела, которое находится в НАБУ. По его убеждению, это дело должен рассматривать любой другой правоохранительный орган, не только СБУ .

Кравец напомнил, что недавно лично встречался с Чаусом.

"Нашел сам, и СБУ предоставило мне возможность пообщаться с подзащитным. Общались неограниченно по времени, столько, сколько мне было нужно, я обсудил с ним все вопросы, единственное - это было в присутствии сотрудника СБУ . Вид у него действительно, мягко говоря , уставший, и ему сейчас предоставляется профессиональная медицинская помощь, которая, на мой взгляд, необходима", - отметил адвокат.

Он рассказал, что Чаусу сделали анализы, результаты которых покажут, в частности, давали ли ему какие-то препараты. Адвокат убежден, что его подзащитному действительно необходима помощь.

Адвокат уточнил, что местонахождение Чауса не разглашается "действительно для обеспечения ему безопасности".

Защитник Чауса добавил, что не обсуждал с экс-судьей, каким образом он попал в Молдову, но обсудили то, как он попал в Украину.

"На мой взгляд, это целый детективный сериал, и придумать такое невозможно. Как Чаус оказался на территории Украины - я не могу сейчас сказать. Когда - тоже не могу сказать", - отметил Кравец.

Он добавил, что видео с участием Чауса, которые ранее появлялись в Интернете, тот записывал не по своей воле. Адвокат отметил, что экс-судье не дали пообщаться с семьей, потому что это, по мнению следователей, может повредить защите Чауса.

Напомним, что бывший судья с 2017 года скрывался от НАБУ в Молдове, но в начале апреля Чаус исчез в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением. Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.