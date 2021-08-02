Американское издание осветило скандал с Каролиной Ашион и министром Ткаченко

Украинская телеведущая Каролина Ашион, которая обвинила министра культуры Александра Ткаченко в расизме, дала интервью американскому изданию The Daily Beast. Оно было опубликовано 1 августа, сообщает Суспильне.

Daily Beast обратилась в офис министра Ткаченко за комментариями, но чиновник отказался дать интервью. Вместо этого его офис предоставил ссылки на комментарии министра на сайте Gordonua, в которых он сказал: "Просить прощения не собираюсь за то, чего я не имел в виду и никогда в жизни не говорил".

"Использовать момент того, что кого-то оценивают по гендеру, цвету кожи и еще чем-то, конечно, можно. И это такой хайп. Но можно обратить внимание, что сейчас Каролина работает на каналах, принадлежащих Порошенко и где всегда своеобразно трактуют мою позицию, предвзято", - также добавил Ткаченко.

Как пишет Daily Beast, Ашион была расстроена намеками министра на политическую подоплеку ее заявления. "Министр публично лжет, это позорно. Ткаченко сейчас обвиняет меня в каких-то политических целях, но искажать факты - неправильно", - сказала она.

"Я была осторожна, чтобы не смешивать вопрос расизма с политикой. Я решила высказаться исключительно ради тысяч чернокожих украинцев, которые, как и я, страдают от расистских комментариев", - подчеркнула Ашион.

В начале июля пресс-секретар Александра Ткаченко Ольга Боровикова сообщила Суспильне Культура, что другого комментария министра, кроме того, что есть под постом телеведущей, не предвидится.

Издание взяло комментарий в темнокожего украинского музыканта Мирослава Кувалдина, чей отец был родом из Нигерии, как и отец Ашион.

"Чем раньше мы начнем подчеркивать проблему неприкрытого расизма, тем лучше. Я очень рад, что у Каролины хватило смелости высказаться, - сказал он. - Ткаченко просто не понимает, что Каролина пытается ему сказать. Он абсолютно слепой к этому вопросу".

Также The Daily Beast рассказал о недавнем инциденте с "Дизель шоу", которых за номер "Тарас-Папуас" обвинил в расизме украинский комик Виктор Вемуна.

30 июня 2021 года Ашион опубликовала сообщение, в котором обвинила министра Ткаченко в расизме. Инцидент произошел примерно в 2015 году, когда Ашион работала ведущей на канале "2+2", который является частью холдинга "1+1 медиа".

"Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера" 1+1 медиа "Александр Ткаченко:«Не могла бы я принять в нем участие?»- вспоминает Каролина. По ее словам, ответ был такой : "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы... Я не готов рисковать рейтингами...".

В этом году во время джазового фестиваля Leopolisjazz, который 24-28 июня проходил во Львове, телеведущая пересеклась с Ткаченко и решила напомнить о том эпизоде. "Да, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?", - ответил министр.

Под постом Ашион появился комментарий от Ткаченко:"Я всегда смотрел и видел (и так есть до сих пор) перед собой личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и т.д., - ответил он. - Я - за разнообразие, инклюзивность и видение в разнице ценности, которую следует приумножать".

Напомним, что Александр Ткаченко с 2008 до 2019 года занимал должность генерального директора группы "1+1 media", в которую входят такие телеканалы, как "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бигуди", "УНИАН-ТВ".

Затем стал депутатом Верховной Рады IX созыва. Его избрали по списку партии "Слуга народа", где он был дев’ятым номером. Возглавлял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде IX созыва.

С июня 2020 года возглавляет Министерство культуры Украины.