В Киеве исчез директор Белорусского дома в Украине Виталий Шишов

Сегодня утром Шишов вышел на пробежку в один из лесных массивов и не вернулся.

Утром 2 августа в Киеве исчез один из основателей общественной организации "Белорусский дом в Украине", ее директор, гражданин Беларуси, выходец из Гомеля Виталий Шишов.

Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале БДУ.

По данным организации, мужчина вышел на пробежку в один из лесных массивов утром 2 августа и не вернулся. Он также перестал отвечать на телефонные звонки.

"С его номера было сделано несколько "глухарей", но сейчас связаться с ним не удается", - говорится в сообщении.

Члены организации пытались найти лидера самостоятельно, однако его поиски не увенчались успехом. Сейчас к поискам подключились кинологи.

Предположений, что стало причиной исчезновения Шишова, его соратники пока не выдвигали.

27 июля представитель инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Игорь Макар сообщал, что Комитет государственной безопасности Беларуси приступил к масштабной операции по задержанию самых влиятельных сторонников оппозиции за рубежом. Она получила название "Трест". По данным активиста, в ней также принимают участие сотрудники белорусских посольств и консульств.