Обвиняемого в расстрелах на Майдане экс-беркутовца восстановили на службе в полиции

Маринченко - один из двух беркутовцев, которые после обмена с ЛНР вернулись в Украину.

Бывшего беркутовца Александра Маринченко, обвиняемого по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, возобновили на службе в полиции. Именно такое решение 22 июля 2021 года принял Окружной административный суд Киева .

Об этом сообщили в ОО "Адвокатская совещательный группа".

"Суд отменил приказ ГУНП от 5 июня 2020 года, которым Маринченко освободили из рядов полиции за неявку на службу без уважительных причин с 29.12.2019", - сказано в сообщении.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отменил Маринченко меру пресечения в виде домашнего ареста и отпустил его и других обвиняемых под личное обязательство. Тогда Украина передала в самопровозглашенные "Л/ДНР" пятерых обвиняемых по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года, в частности Маринченко.

В отличие от других трех обмененных обвиняемых, Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись на подконтрольную территории Украины после обмена.

К июню 2020 года Маринченко официально считался правоохранителем.

Судья Наталья Шевченко считает, что его уволили за неявку на службу незаконно, поскольку не учли, что Маринченко находился в администрации "ЛНР" после обмена заключенными в декабре 2019 года, пишут Ґрати.

Из решения ОАСК следует, что к 7 ноября 2015 года Маринченко проходил службу в должности инспектора - снайпера группы огневой поддержки штурмового взвода №3 полка милиции общественной безопасности особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины в. Киеве , специальное звание - младший лейтенант.

7 ноября 2015 года приказом №66 Маринченко присвоено специальное звание младший лейтенант полиции и назначено на должность инспектора полка полиции особого назначения №1 ГУНП в г. Киеве .

Приказом Главного управления Национальной полиции в Киеве от 17 мая 2016 года он освобожден от должности и зачислен в распоряжение Главного управления.

В прошлом году 20 октября Святошинский суд Киева принял решение об объявлении в розыск трех обвиняемых в расстрелах на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года экс-сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Они не появляются в зал суда на заседание - после того как в декабря 2019 году их включили в списки на обмен и обвиняемые выехали на неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей. Адвокаты экс-беркутовцев говорят, что их подзащитные не могут приехать в Киев , потому что не имеют паспортов, чтобы пересечь линию разграничения в Донбассе, а также из-за карантина с начала пандемии коронавируса.

Согласно статье 323 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд не может начаться, если на него не появились обвиняемые. Поскольку на заседание по делу о расстрелах 20 февраля 2014 года приходят только двое обвиняемых из пяти, то дело, по сути, не заслушивают. Соответственно, за почти год рассмотрение дело не продвинулось вперед нисколько.

Вместе с тем двое других обвиняемых - Сергей Тамтура и Александр Маринченко - в феврале этого года вернулись после обмена домой и посещают судебные заседания.