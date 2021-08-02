Белорусский журналист получил полтора года колонии за "оскорбление Лукашенко"

В Беларуси объявили приговор корреспонденту портала "Першы Рэгіён" Сергею Гордиевичу, которого обвинили в публичном оскорблении Александра Лукашенко, сотрудников милиции и клевете.

Свою вину журналист не признал, сообщает "Настоящее время".

"Судья Геннадий Кудласевич признал Сергея Гордиевича виновным по всем статьям и по совокупности назначил полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Под стражу обвиняемого взяли в зале суда. Защита намерена обжаловать приговор", - сказано в сообщении.

50-летнего Гордиевича обвиняют в оскорблении Александра Лукашенко и двух милиционеров в чате Телеграмм-канала "Реальный Дрогичин". К сроку ему зачли несколько дней задержания и срок домашнего ареста.

Кроме того, от Гордиевича требуют выплатить компенсацию по 2000 белорусских рублей за "моральный ущерб", нанесенный двум милиционерам.

Журналиста задержали 22 декабря 2020 года на пути из его города Дрогичин в Брест и держали под арестом 72 часа, в квартире провели обыск. После того Гордиевич отбыл несколько месяцев домашнего ареста, в мае меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Напомним, 26 июля в Беларуси после 10-дневного ареста выпустили журналистов "Радио Свобода" Инессу Студинскую и Олега Груздиловича, а также Игоря Ильяша с "Белсата". Последнему инкриминируют ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси - организацию или подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Ильяша задержали после массовых обысков у журналистов 16 июля.