СБУ нейтрализовала "силовой центр" пророSSийского ГО, которое контролировал нардеп Кива

Лидер группы совместно с ее участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту, что должно было повлечь обострение политической ситуации.

СБУ провела спецоперацию в Харькове, Северодонецке и Лисичанске, где заблокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве. На сайте спецслужбы указано, что это "общественное объединение" раскачивало общественно-политическую ситуацию в восточном регионе.

"Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины", - отметили в Службе безопасности.

Обыски
Фото: СБУ
Обыски

По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, речь идет о нардепа ОПЗЖ Илью Киву, который руководит организацией "Патриоты за жизнь".

Досудебное расследование выяснило, что группировка специализировалась на провокациях для расшатывания ситуации в государстве.

"Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка", - добавили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства и офисами злоумышленников обнаружили:

  • холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

  • инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

  • крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в марте СБУ пришла с обыском в офисы "Украинского выбора" нардепа Виктора Медведчука в деле о содействии оккупации Крыма. Участники ОО "Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор»" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
НАПК выявило признаки уголовных нарушений в 12 декларациях, в частности, нардепов и судьи ВСУНАПК выявило признаки уголовных нарушений в 12 декларациях, в частности, нардепов и судьи ВСУ
В полиции объяснили выговоры полицейским, которые задержали нардепа БрагараВ полиции объяснили выговоры полицейским, которые задержали нардепа Брагара
Причастные к инциденту с нардепом Брагаром патрульные получили выговоры, - СМИПричастные к инциденту с нардепом Брагаром патрульные получили выговоры, - СМИ
Суд заочно отправил экс-нардепа Жеваго под арестСуд заочно отправил экс-нардепа Жеваго под арест
Экс-нардепа Семенченко снова взяли под стражуЭкс-нардепа Семенченко снова взяли под стражу
Нардеп Юрчишин подал на Шуфрича заявление в полициюНардеп Юрчишин подал на Шуфрича заявление в полицию
Бывшему нардепу от БПП сообщили о подозренииБывшему нардепу от БПП сообщили о подозрении
Нардеп Шевченко после поездки к Лукашенко выступил на "Славянском базаре"Нардеп Шевченко после поездки к Лукашенко выступил на "Славянском базаре"
Экс-нардеп Пресман получил три года условноЭкс-нардеп Пресман получил три года условно
Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыскЭкс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск
Последние новости
Подгружаем последние новости