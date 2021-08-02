СБУ нейтрализовала "силовой центр" пророSSийского ГО, которое контролировал нардеп Кива

Лидер группы совместно с ее участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту, что должно было повлечь обострение политической ситуации.

СБУ провела спецоперацию в Харькове, Северодонецке и Лисичанске, где заблокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве. На сайте спецслужбы указано, что это "общественное объединение" раскачивало общественно-политическую ситуацию в восточном регионе.

"Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины", - отметили в Службе безопасности.

Фото: СБУ Обыски

По данным источников LB.ua в правоохранительных органах, речь идет о нардепа ОПЗЖ Илью Киву, который руководит организацией "Патриоты за жизнь".

Досудебное расследование выяснило, что группировка специализировалась на провокациях для расшатывания ситуации в государстве.

"Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка", - добавили в СБУ .

Во время обысков по месту жительства и офисами злоумышленников обнаружили:

холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.