В торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военных

Показ вооружения и военной техники состоится в Киеве и Одессе.

В торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военных
Фото: mil.gov.ua

В торжествах в День Независимости 24 августа примут участие более пять тысяч военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины, учитывая лучший опыт проведения парадов в странах-партнерах, впервые в истории независимой Украины запланировано провести три основных торжественные мероприятия с участием представителей и техники Сил безопасности и обороны Украины и стран-партнеров с демонстрацией новых образцов вооружения и техники Украины", - рассказал представитель Центрального управления безопасности военной службы ВС Украины полковник Руслан Сергиенко.

На столичном Крещатике во время парада предусматривается прохождение торжественным маршем пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонн.

Во время проведения парада планируют провести артиллерийский салют из Труханова острова в Киеве, торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, а также показ вооружения и военной техники в Одессе.

Кроме этого, на Днепре предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, показ вооружения и военной техники.

Сергиенко добавил, что впервые парад войск начнется с того, что представители сил безопасности и обороны Украины пронесут украинский флаг совместно с представителями стран-партнеров.

"Прохождение пешей колонны впервые предусматривает одновременно участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и почти 15 стран-партнеров", - сказал он.

Завершится парад войск пролетом боевых самолетов с пуском сигнальных ракет и дымами цвета Государственного Флага Украины.

Напомним, что сегодня президент представил торжества ко Дню Независимости. Запланировано 10 основных мероприятий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Минздрава призвал украинцев не пить алкоголь на празднованиях Дня НезависимостиГлава Минздрава призвал украинцев не пить алкоголь на празднованиях Дня Независимости
Глава Минздрава призвал соблюдать противоэпидемические правила во время празднования Дня НезависимостиГлава Минздрава призвал соблюдать противоэпидемические правила во время празднования Дня Независимости
Зеленский презентовал мероприятия ко Дню независимости Украины
МИД ко Дню независимости заказало промо-кампанию Украины на BBCМИД ко Дню независимости заказало промо-кампанию Украины на BBC
В Германии отныне действуют более жесткие условия въезда для невакцинированныхВ Германии отныне действуют более жесткие условия въезда для невакцинированных
Завтра представят концепцию празднования Дня Независимости УкраиныЗавтра представят концепцию празднования Дня Независимости Украины
Боевику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках украинских военныхБоевику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках украинских военных
Разумков принял участие в муниципальном форуме Ассоциации городов УкраиныРазумков принял участие в муниципальном форуме Ассоциации городов Украины
В Киеве отметили День Независимости БеларусиВ Киеве отметили День Независимости Беларуси
В Харьков эвакуировали двух раненных вчера в зоне ООС женщин-военныхВ Харьков эвакуировали двух раненных вчера в зоне ООС женщин-военных
Последние новости
Подгружаем последние новости