В торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военных

Показ вооружения и военной техники состоится в Киеве и Одессе.

В торжествах в День Независимости 24 августа примут участие более пять тысяч военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В день празднования 30-й годовщины Независимости Украины, учитывая лучший опыт проведения парадов в странах-партнерах, впервые в истории независимой Украины запланировано провести три основных торжественные мероприятия с участием представителей и техники Сил безопасности и обороны Украины и стран-партнеров с демонстрацией новых образцов вооружения и техники Украины", - рассказал представитель Центрального управления безопасности военной службы ВС Украины полковник Руслан Сергиенко.

На столичном Крещатике во время парада предусматривается прохождение торжественным маршем пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонн.

Во время проведения парада планируют провести артиллерийский салют из Труханова острова в Киеве , торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, а также показ вооружения и военной техники в Одессе.

Кроме этого, на Днепре предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, показ вооружения и военной техники.

Сергиенко добавил, что впервые парад войск начнется с того, что представители сил безопасности и обороны Украины пронесут украинский флаг совместно с представителями стран-партнеров.

"Прохождение пешей колонны впервые предусматривает одновременно участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и почти 15 стран-партнеров", - сказал он.

Завершится парад войск пролетом боевых самолетов с пуском сигнальных ракет и дымами цвета Государственного Флага Украины.

Напомним, что сегодня президент представил торжества ко Дню Независимости. Запланировано 10 основных мероприятий.