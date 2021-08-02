Украинец получил почти 3,5 года тюрьмы в РоSSии по обвинению в попытке контрабанды частей ЗРК

РоSSийский суд в городе Йошкар-Ола признал виновным гражданина Украины в попытке контрабанды головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса. Его приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается на сайте ФСБ.

Гражданина Украины признали виновным в преступлении, по ч.1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч.1 ст.226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) Уголовного кодекса РоSSии.

ФСБ утверждает, что осужденного поймали с поличным при попытке вывоза частей ЗРК в Украину. У него якобы нашли документы, которые "свидетельствуют о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины".