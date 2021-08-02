Украинец получил почти 3,5 года тюрьмы в РоSSии по обвинению в попытке контрабанды частей ЗРК

Гражданина Украины судили в республике Марий Эл.

Украинец получил почти 3,5 года тюрьмы в РоSSии по обвинению в попытке контрабанды частей ЗРК
Фото: rbc.ru

РоSSийский суд в городе Йошкар-Ола признал виновным гражданина Украины в попытке контрабанды головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса. Его приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается на сайте ФСБ.

Гражданина Украины признали виновным в преступлении, по ч.1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч.1 ст.226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) Уголовного кодекса РоSSии.

ФСБ утверждает, что осужденного поймали с поличным при попытке вывоза частей ЗРК в Украину. У него якобы нашли документы, которые "свидетельствуют о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины".

Напомним, что в июне СБУ заявила о разоблачении агента роSSийских спецслужб, который якобы планировал вывезти из Украины военные приборы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-президента Кыргызстана Акаева, который эмигрировал после тюльпановой революции 2005 года, "доставили" в БишкекЭкс-президента Кыргызстана Акаева, который эмигрировал после тюльпановой революции 2005 года, "доставили" в Бишкек
В РоSSии произошла утечка газа из подземного газопроводаВ РоSSии произошла утечка газа из подземного газопровода
Армин Лашет пригрозил РоSSии санкциями в случае использования "Северного потока" против УкраиныАрмин Лашет пригрозил РоSSии санкциями в случае использования "Северного потока" против Украины
Украинский военный получил на Донбассе осколочное ранениеУкраинский военный получил на Донбассе осколочное ранение
Витренко: Украина не рассматривает вариант закупки газа в РоSSииВитренко: Украина не рассматривает вариант закупки газа в РоSSии
Зеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два годаЗеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два года
Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмыЭкс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы
Минздрав: за месяц до начала учебного года вакцинированы 51% педагоговМинздрав: за месяц до начала учебного года вакцинированы 51% педагогов
Молдова отозвала посла в РоSSии из-за секс-скандалаМолдова отозвала посла в РоSSии из-за секс-скандала
Китайский миллиардер, который говорил о правах человека, получил 18 лет тюрьмыКитайский миллиардер, который говорил о правах человека, получил 18 лет тюрьмы
Последние новости
Подгружаем последние новости