Меру пресечения для Чауса планируют избрать в среду

Экс-судья находится в Киеве в руках СБУ.

Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в среду, 4 августа.

Пресс-служба ВАКС сообщила, что ходатайство поступило в воскресенье, но избрать меру пресечения не смогли из-за отсутствия подозреваемого.

"Вчера, 1 августа 2021 года в ВАКС от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения для экс-судьи Днепровского райсуда Киева. Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021 года, однако, в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, что бывший судья с 2017 года скрывался от НАБУ в Молдове, но в начале апреля Чаус исчез в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновение Чауса похищением. Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

30 июля Чаус неожиданно нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ. По словам адвоката Ростислава Кравца, экс-судья не является пока задержанным и имеет статус подозреваемого по делу НАБУ о взяточничестве и статус пострадавшего в деле СБУ о похищении.

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