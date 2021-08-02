Ляшко: в июле сделали 2,9 млн прививок, план на август - 4,5 млн

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в июле в Украине сделали 2,92 млн прививок от коронавирусной болезни COVID-19, а в августе надо сделать еще больше - 4,5 млн.

Об этом Ляшко написал в своем фейсбуке в первый рабочий день августа.

"За июль сделано 2 917 636 прививок от COVID-19. Это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы кампании вместе. К концу лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза", - написал он.

В течение первого августа, которое пришлось на воскресенье, было сделано только 38 тысяч уколов, по данным Минздрава. Первую дозу вакцины получили 27 700 человек, вторую - 10,4 тыс.

Министр призвал людей не откладывать прививки на потом, потому что это единственный надежный способ защититься от коронавируса.

"Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни и смерть. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пунктах прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего учреждения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни. Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте list.covid19.gov.ua", - говорится в сообщении министра.

Напомним, что заболеваемость COVID-19 в Украине уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.

За последнюю неделю в Украине обнаружили на 22% больше новых случаев, при этом полностью вакцинированы менее 5% населения страны.