Американский законодатель заявил о доказательствах утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Исследования проводились республиканцами Комитета по международным делам Палаты представителей.

Американский законодатель заявил о доказательствах утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
Майк Маккол
Фото: Телеграф

Главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол представил доклад с утверждением о том, что коронавирус SARS-CoV-2 "просочился" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Официально разведка США к таким выводам не приходила, пишет Reuters.

В отчете указано на наличие "достаточных доказательств" того, что ученые Уханьского института вирусологии при поддержке американских и китайских экспертов и правительственных средств работали над генетическими изменениями коронавирусов, которые могли привести к инфицированию людей.

В докладе отмечается, что за несколько месяцев до вспышки ковида Уханьская национальная лаборатория биобезопасности объявила тендеры на капитальный ремонт систем безопасности воздуха и отработки отходов в исследовательских центрах, которые работали менее двух лет, пишет Fox News.

"Такой значительный ремонт сразу после начала эксплуатации объекта кажется необычным", - отмечается в отчете.

По мнению авторов отчета, возникает вопрос по поводу того, "насколько хорошо эти системы функционировали за месяц до вспышки COVID-19". Причина объявления о тендерах непонятна, как и то, были ли они вообще проведены.

Республиканцы Комитета по международным делам предполагают, что вирус "убежал" из лаборатории "где-то до 12 сентября 2019 года".

Напомним, что в марте 2021 года совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и Китая отвергло версию лабораторного происхождения коронавируса. Скорее всего, SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Эксперты пришли к выводу, что ближайший родственник коронавируса, который привел к пандемии в 2020-2021 годах, действительно найден у летучих мышей. Но поскольку эволюционная дистанция от него к SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно быть промежуточное звено.

Китай официально отрицает, что коронавирус мог распространиться из лаборатории.

В то же время в отчете национальной правительственной лаборатории США о происхождении коронавируса сделали вывод, что гипотеза об утечке ковида из китайской лаборатории в Ухане является правдоподобной и заслуживает дальнейшего изучения.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предполагает, что происхождение коронавируса может остаться неизвестным.

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