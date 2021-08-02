Зеленский презентовал мероприятия ко Дню независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал мероприятия по случаю Дня независимости Украины. Презентация состоялась на форуме "Украина 30".

По его словам, будут "не просто большой парад, большой салют, большой концерт", а возможность понять, чему мы научились за годы независимости и чего должны научиться, чтобы никогда ее не потерять.

"Именно этому посвящено празднование. 10 основных мероприятий, 10 ключевых достижений, 10 важных выводов, а вместе - 30 лет независимости и одна мечта на последующие годы. Борьба за независимость длилась не один день, поэтому и не один день мы будем отмечать победу в этой борьбе", - отметил президент.

За неделю до Дня независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. С 16 августа все смогут увидеть ее в Софийском соборе.

22 августа состоится чествование павших на Донбассе военных. Также в этот день состоится новая премия - "Национальная легенда" - государственная награда "гениям украинского народа".

23 августа в географическом центре Украины построят Монумент Единства Украины. Одновременно в городах поднимут в небо Государственный флаг. Также состоится первый саммит Крымской платформы и пройдет Саммит первых леди и джентльменов. Кроме этого, 23 августа в оперном театре легенды оперы и балета.

24 августа пройдет военный парад.

"Впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия с участием всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. На Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море наша гордость, те, кто готов защитить Украину на суше, на воде и в воздухе", - отметил он.

Также 24 августа пройдет благотворительный концерт Андреа Бочелли на НСК "Олимпийский". Средства пойдут на строительство музея Ивана Марчука.

"Музыка независимости, как и стремление к независимости - все это в нашей ДНК", - заявил президент.