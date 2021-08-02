РоSSия предложила вернуть заседания ТКГ в Минск

РоSSия предложила вернуть заседания Трехсторонней контактной группы, которые более года проходят в онлайн-режиме, в Минск.

Об этом пишет роSSийское агентство ТАСС.

"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании роSSийская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", - сказал Грызлов.

Напомним, 27 мая первый президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что после инцидента с принудительной посадкой Ryanair украинская делегация физически не сможет приезжать в столицу Беларуси на переговоры Трехсторонней контактной группы.

Поэтому, говорил он, государство будет просить ОБСЕ о проведении будущих встреч в другом месте.

"Даже самолеты не будут выполнять рейсы в Беларусь , мы элементарно не можем туда попасть. Поэтому, учитывая ситуацию сложившегося диктаторского поведения, которую вызывающе демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос о точке обсуждения тех проблем, которые называются Минской площадкой . Мы должны искать другую площадку. Какую? Будем советоваться и обращаться в первую очередь к ОБСЕ ", - заявил тогда Кравчук.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров грубо отреагировал на эти слова, сказав, что не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в июне поддержал заявление Кравчука.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса переговоры происходят в дистанционном режиме.