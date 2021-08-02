Экс-президента Кыргызстана Акаева, который эмигрировал после тюльпановой революции 2005 года, "доставили" в Бишкек

Он фигурирует в уголовном деле о коррупции.

Экс-президента Кыргызстана Акаева, который эмигрировал после тюльпановой революции 2005 года, "доставили" в Бишкек
Фото: akipress.org

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что в Бишкек "доставили" бывшего президента страны Аскара Акаева. Он правил в Кыргызстане с 1990 до 2005 года и сложил полномочия после тюльпановой революции, выехав в РоSSию.

О возвращении 76-летнего Акаева сообщила пресс-служба ГКНБ, пишет местное агентство АКІpress.

"В результате принятых ГКНБ мер 2 августа 2021 года бывшего президента Аскара Акаева доставили в Бишкек, после чего он был немедленно передан Межведомственной следственной группе. В настоящее время А.Акаев находится в здании ГКНБ, где с его участием проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Акаев фигурирует как подозреваемый по уголовному делу о коррупции при реализации золотодобывающего проекта "Кумтор", который был начат в 1992 году.

По данным Генеральной прокуратуры Кыргызстана, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "с целью незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Кыргызстана соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Кроме Акаева в розыск был объявлен еще один экс-президент - Курманбек Бакиев.

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