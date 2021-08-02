МИД ко Дню независимости заказало промо-кампанию Украины на BBC

Украинские посольства во всех странах проведут онлайн-марафон.

МИД ко Дню независимости заказало промо-кампанию Украины на BBC

К празднованию Дня независимости Украины МИД заказало промо-кампанию Украины на BBC. Об этом в рамках форума "Украина 30" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, 24 августа во всех часовых поясах от Токио до Сан-Франциско, на всех онлайн-ресурсах зарубежных дипломатических учреждений будет трансляция англоязычного марафона об украинской независимости.

"23 августа мы запускаем масштабную международную промо-кампанию Украины на BBC. Мы привлекли международное креативное агентство и команду украинского видеографа, которые подготовили классное промо-видео Украины. Оно расскажет о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей. Совместно с редакцией BBC мы создаем специальный раздел об Украине, открытой для партнерства и международных проектов", - отметил министр.

Кулеба напомнил, что на торжествах ожидают беспрецедентное количество иностранных гостей. Уже 29 стран подтвердили участие в Крымской платформе.

Напомним, что сегодня президент представил торжества ко Дню независимости. Запланировано 10 основных мероприятий.

Ранее в Минфине говорили, что непосредственно мероприятия к празднику стоят около 100 млн гривен.



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