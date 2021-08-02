?Поток мигрантов из Беларуси в Литву на выходных побил все возможные рекорды

В течение воскресенья, 1 августа, со стороны Беларуси в Литву перешли 289 нелегальных мигрантов, а к семи утра понедельника - еще 109. Это абсолютный рекорд с начала миграционного кризиса, который спровоцировал режим Александра Лукашенко.

Об этом пишет местное издание "Делфи".

По словам главы Службы охраны государственной границы Литвы Рустама Любаева, мигранты идут через границу в любое время суток.

"Воскресенье для наших пограничников показалась "жарким", задержали 289 мигрантов, это рекордное количество с начала кризиса. Они шли все 24 часа, многих задержали днем. [К утру] около белорусской границы задержаны 109 мигрантов, мы видим, что эти цифры достаточно большие, наверное сегодня в перспективе также будет впечатляющее количество нелегалов", - сказал он в комментарии Литовскому радио.

Напомним, что в этом году границу Литвы со стороны Беларуси нелегально перешли почти 4 тыс. человек. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году. Должностные лица Литвы уверены, что увеличение потоков миграции является местью со стороны режима Лукашенко за санкции, и мигрантов завозят в Беларусь намеренно с целью переправки в Литву.

Беларусь говорит, что просто перестала останавливать мигрантов из-за санкций ЕС , а Лукашенко даже заявил, что Литва сама виновата в наплыве нелегалов.

В начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и инициировала новые санкции против режима Лукашенко за провокацию миграционного кризиса.