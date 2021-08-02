В Краматорске откроют новую многопрофильную больницу III уровня - Тимошенко

Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку.

В Краматорске Донецкой области с нуля построят современную областную многопрофильную больницу III уровня. Старт строительству дал президент Владимир Зеленский, который лично инициировал возведение медицинского центра.

Подробностями нового проекта поделился в Facebook заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.

«Больница в Краматорске станет своеобразным хабом, сочетающим диагностику, медицинскую помощь и науку. Здесь предусмотрено функционирование высокоспециализированных отделений. Большинство видов медпомощи, которые планируют предоставлять в медицинском городке, сейчас вообще не предоставляются в области или требуют значительного расширения», - пояснил Тимошенко.

В частности, речь идет о кардиохирургии (детской в том числе), сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торкальной хирургии, урологии, политравмах и тому подобное. На базе стационарных отделений также разместят клинические кафедры Донецкого национального медуниверситета.

«Лечиться в Краматорске смогут жители не только Донецкой, но и Луганской и Харьковской областей. Расчет только для консультативно-диагностического подразделения - 600 посещений в смену», - информирует Тимошенко.

По его словам, Донецкая область вышла в лидеры по количеству проектов, которые реализуют в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

Ранее Тимошенко сообщал, что по президентской программе в следующем году стартует реконструкция областных больниц в каждом областном центре - по одной взрослой и детской больнице. Также в рамках «Большого строительства» завершают реконструкцию 200 приемных отделений по всей стране.

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