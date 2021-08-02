Янукович для разгона Майдана действовал в сговоре с руководителями СБУ и МВД, - следствие

В Офисе генпрокурора рассказали об организации "зачистки" митингов 18-20 февраля.

Янукович для разгона Майдана действовал в сговоре с руководителями СБУ и МВД, - следствие
Фото: twitter.com/zvezdanews

Печерский суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича в производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, экс-президент, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируется организация в составе преступной группировки, в которую входили экс-руководители правоохранительных органов и другие бывшие чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п . п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 УК Украины).

Напомним, что заочное расследование в отношении Януковича в деле Майдана было разрешено Печерским райсудом в феврале 2018 года. Вместе с Януковичем в этом деле подозревают экс-главу МВД Виталия Захарченко, его заместителя Виктора Ратушняка, экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого и бывшего заместителя начальника - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петра Федчука.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ о Чаусе: "похищения" не было, действовали в рамках закона, а экс-судье оказывается медицинская помощьСБУ о Чаусе: "похищения" не было, действовали в рамках закона, а экс-судье оказывается медицинская помощь
НАБУ попросило суд арестовать Януковича и его сына по делу "Межигорья"НАБУ попросило суд арестовать Януковича и его сына по делу "Межигорья"
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Дела Майдана: суд освободил организатора "титушок" Крысина от ответственности по трем статьямДела Майдана: суд освободил организатора "титушок" Крысина от ответственности по трем статьям
Суд по делу об избиении активистов Майдана беркутовцами продолжает исследовать фото и видео доказательстваСуд по делу об избиении активистов Майдана беркутовцами продолжает исследовать фото и видео доказательства
Яхту Медведчука успели спрятать от санкций - "Следствие"Яхту Медведчука успели спрятать от санкций - "Следствие"
После 7 лет розыска обвиняемый за разгон Майдана экс-руководитель Запорожской полиции пришел в судПосле 7 лет розыска обвиняемый за разгон Майдана экс-руководитель Запорожской полиции пришел в суд
Суд назначил миллионный залог экс-главе "Украгролизинга" времен ЯнуковичаСуд назначил миллионный залог экс-главе "Украгролизинга" времен Януковича
Галущенко заявил, что рост рыночных цен на газ в Европе является следствием давления РоSSии для запуска Nord Stream 2Галущенко заявил, что рост рыночных цен на газ в Европе является следствием давления РоSSии для запуска Nord Stream 2
Фигурантка дела о рекордной взятке в интересах Злочевского пошла на сделку со следствием и получила условный срокФигурантка дела о рекордной взятке в интересах Злочевского пошла на сделку со следствием и получила условный срок
Последние новости
Подгружаем последние новости