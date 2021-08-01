Израиль и Британия обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер, в результате которой погибли два члена экипажа
Корабль атаковали с беспилотника.
Израиль обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер в Индийском океане, в результате которого погибли два члена экипажа - граждане Великобритании и Румынии. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Яир Лапид. Об этом пишут DW и BBC.
"Иран - это не только израильская проблема", - заявил Лапид, назвав страну "экспортером терроризма".
Обновлено. МИД Британии тоже считает, что за атакою с большой вероятностью стоит Иран, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министерства. В заявлении указано, что "Объединенное Королевство пришло к выводу, что очень вероятно, 29 июля, в международных водах у побережья Омана Иран атаковал судно Mercer Street при помощи одного или больше беспилотников".
По предварительным данным, у о. Масира на танкер MT Mercer Street, принадлежащий японской компании, совершили атаку с беспилотника. Танкер эксплуатируется израильской компанией Zodiac Maritime.
Атака произошла на пути корабля из Танзании в Объединенные Арабские Эмираты.
Иран официально ситуацию не комментирует, однако государственный телеканал Аль-Алам со ссылкой на источники сообщил, что атака может быть ответом на "недавнюю израильскую атаку" на один из аэропортов Сирии.
Напомним, что в феврале на тот момент премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран атаковал израильский корабль в Персидском заливе. Взрыв тогда произошел на израильском грузовом корабле MV Helios Ray (шел под флагом Багам), который следовал из Ближнего Востока в Сингапур. В результате взрыва экипаж не пострадал, но на судне образовалось две пробоины с левого борта и две с правой, все - выше линии воды. В воскресенье корабль остановился на ремонт в порту Дубаи.