В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные

Акция не была согласована с властями из-за невозможности соблюдения социальной дистанции.

В Берлине противники карантинных мер против коронавируса собрались на несколько акций протеста. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на немецкую прессу.

Фото: tagesspiegel.de

К месту одного из протестов подогнали водометы, однако правоохранители их не используют. Речь идет о площади неподалеку Бранденбургских ворот.

Там собрались несколько сотен сторонников движения Querdenken 711 - движения, что, в частности, распространяет теории заговора о коронавирусе.

Die Taktik der Polizei besteht offenbar vor allem daraus, dass alle strategisch wichtigen Stra?en die nach Mitte und ins Regierungsviertel f?hren, abgesperrt wurden. So sind alle Br?cken ?ber den Landwehrkanal derzeit nicht passierbar. #b0108 pic.twitter.com/IC1C6sHI4r — julius geiler (@glr_berlin) August 1, 2021

Митинг не был согласован с властями, поэтому его участникам пришлось покинуть место акции после переговоров с полицией. Известно, что есть несколько задержанных.