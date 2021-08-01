В РоSSии произошла утечка газа из подземного газопровода

В роSSийском Якутске произошла утечка газа на подземном газопроводе. Погибших и пострадавших нет, пишет "Интерфакс".

Авария произошла под дорожным полотном на газопроводе низкого давления. Жилые дома и социальные объекты под ограничения газа не попали. Отмечается, что эта ветка газопровода является резервной для обеспечения ГРЭС-1 Якутска.

Аварийный участок перекрыли, ведется выпуск газа.

Напомним, что на этой неделе произошел взрыв и возгорание на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр 2" энергетической компании "Газпром". По словам властей, жертв и пострадавших нет, дома не повреждены.