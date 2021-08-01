В Китае из-за новой вспышки ковида проверяют миллионы жителей страны

Источником вспышки стали работники аэропорта Нанкина, где живет более 9 млн человек.

В Китае из-за новой вспышки ковида проверяют миллионы жителей страны
Фото: ЕРА/UPG

Власти Китая борются с новой вспышкой коронавируса, источником которой стали сотрудники аэропорта Нанкина и проверяют на ковид миллионы жителей страны.

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на Channel NewsAsia.

Случаи COVID-19, связанные с аэропортом, зафиксированы уже более, чем в 10 провинциях и 20 городах КНР. В целом медицинские службы обнаружили 75 случаев ковида, 53 из них - местного происхождения. Специалисты связывают рост заболеваемости со штаммом "Дельта".

Власти начали брать анализы в Нанкине, население которого составляет более 9,3 млн человек, и изолировала сотни тысяч человек. Также отслеживают лиц, выезжавших из Нанкина, а также с Чжанцзяцзе - популярного среди туристов города в провинции Хунань. Введен режим изоляции для всех 1,5 млн жителей города и закрыт доступ к местным достопримечательностям.

Новые случаи вируса также обнаружены в провинциях Хайнань, Шаньдун, в Нинся-Хуэйском автономном районе. Кроме того, вспышка зафиксирована в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), ранее пострадавшем от наводнений. После того, как там зарегистрировали 27 случаев коронавируса местного происхождения, администрация распорядилась протестировать на COVID-19 всех жителей города - более 10 млн человек.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР, со своей стороны, сообщили, что по состоянию на 30 июля в стране сделано более 1,6 млрд прививок против ковида.

Напомним, Китай отказался от плана ВОЗ исследовать вероятность утечки ковида из лаборатории.

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