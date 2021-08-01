В главных реках Украины обнаружили много следов ковидных медикаментов, - Минэкологии

В Днепре, Днестре и Северском Донце выявили остатки медицинских препаратов, которые применяются в лечении коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом".

Это главные реки, воды которых используются для водоснабжения населения.

Министерство провело целевой скрининг рек на 3 200 веществ, в целом - на 64 000.

Он объяснил, как следы фармпрепаратов оказываются в воде. "Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и т. д., это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - пояснил Хорев.

Чиновник добавил, что очень много именно "ковидных" препаратов. "То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - акцентировал Хорев.

В то же время "ковидная" тенденция - это не особенность Украины, в водах Европы та же проблема.

"В Европе происходит то же ... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения ... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил заместитель министра.