В главных реках Украины обнаружили много следов ковидных медикаментов, - Минэкологии

Европа имеет такую же проблему.

В главных реках Украины обнаружили много следов ковидных медикаментов, - Минэкологии
Мост через Днепр в Кременчуге
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Днепре, Днестре и Северском Донце выявили остатки медицинских препаратов, которые применяются в лечении коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом".

Это главные реки, воды которых используются для водоснабжения населения.

Министерство провело целевой скрининг рек на 3 200 веществ, в целом - на 64 000.

Он объяснил, как следы фармпрепаратов оказываются в воде. "Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и т. д., это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - пояснил Хорев.

Чиновник добавил, что очень много именно "ковидных" препаратов. "То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - акцентировал Хорев.

В то же время "ковидная" тенденция - это не особенность Украины, в водах Европы та же проблема.

"В Европе происходит то же ... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения ... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил заместитель министра.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
Вакцину Coronavac нельзя комбинировать с Pfizer или Moderna - главный санврачВакцину Coronavac нельзя комбинировать с Pfizer или Moderna - главный санврач
Блок рекламы


Похожие новости
Завтра представят концепцию празднования Дня Независимости УкраиныЗавтра представят концепцию празднования Дня Независимости Украины
Армин Лашет пригрозил РоSSии санкциями в случае использования "Северного потока" против УкраиныАрмин Лашет пригрозил РоSSии санкциями в случае использования "Северного потока" против Украины
СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - КулебаСНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - Кулеба
Зеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два годаЗеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два года
Кузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке УкраиныКузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке Украины
Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - МакогонБез газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - Макогон
Успех на переговорах ТКГ во многом зависит от модератора ОБСЕ, - РезниковУспех на переговорах ТКГ во многом зависит от модератора ОБСЕ, - Резников
В Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке УкраиныВ Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке Украины
Заместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в ТурцииЗаместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в Турции
Количество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕКоличество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕ
Последние новости
Подгружаем последние новости