В Германии отныне действуют более жесткие условия въезда для невакцинированных

Путешественники старше 12 лет должны иметь отрицательный результат теста на ковид, свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления.

В Германии отныне действуют более жесткие условия въезда для невакцинированных
Фото: ЕРА/UPG

В Германии стали действовать более жесткие условия въезда в страну для невакцинированных от коронавируса людей.

Об этом пишет dw.com.

С воскресенья 1 августа все путешественники старше 12 лет должны иметь при въезде в страну отрицательный результат теста на коронавирус, или свидетельство о полной вакцинации, или подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19.

Ранее эти требования касались только пассажиров авиакомпаний, но теперь распространяются и на лиц, прибывающих в Германию автомобилем или автобусом, железной дорогой или морским транспортом. Правило будет действовать не только для иностранцев, но и немцев, которые возвращаются из других стран.

При этом проверки на сухопутных границах страны будут носить выборочный характер. Во время них путешественники должны будут предоставлять соответствующие документы. При пересечении границы в поездах проверки будут осуществлять во время его движения. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в самолет.

Кроме того, с 1 августа в Германии меняется классификация зон риска для заболеваемости COVID-19. Отныне вместо трех остается только две категории: зона распространения варианта коронавируса и зона высокого риска. Те, кто возвращается из этих зон, должны зарегистрироваться на правительственном портале.

При въезде из зоны распространения варианта коронавируса тестирование является обязательным даже для тех путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19. Но даже в случае отрицательного результата теста в Германии надо пройти 14-дневный карантин, который нельзя сократить.

Вакцинированные лица, которые возвращаются из зон высокого риска, должны на 10 дней идти в карантин, который, однако можно прекратить после пяти дней в случае отрицательного результата теста на коронавирус. Для детей до 12 лет карантин длится пять дней. На путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19, это требование не распространяется.

Напомним, украинское правительство усилило правила пересечения границы и самоизоляции: путешественники из РоSSии и Индии в случае отсутствия прививок обязательно будут в самоизоляции.

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