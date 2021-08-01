Связанная с "Рабочей партией Курдистана" группировка взяла ответственность за пожары в Турции

"Дети огня» не впервые объявили о своей причастности.

Связанная с "Рабочей партией Курдистана" группировка взяла ответственность за пожары в Турции
Фото: AP

Аффилированная с террористической "Рабочей партией Курдистана" группировки "Дети огня" взяла на себя ответственность за начало масштабных пожаров, бушующих в Турции.

Об этом сообщает в Twitter EHA Media.

"Инициатива "Дети огня", дочерняя группа террористической организации РПК, берет на себя ответственность за пожары на Средиземном и Егейском побережьях Турции", - говорится в сообщении.

Разрушительные пожары охватили различные регионы Турции на этой неделе. По данным властей, зафиксировано более 100 очагов огня.

"Дети огня" уже заявляли о своей причастности к поджогам в Турции и в прошлом году, и в позапрошлом.

Напомним, что за последние пять дней на территории Турции вспыхнули 112 пожаров. Власти эвакуировали туристов на юго-западе страны, в частности в Бодруме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании в турецкой провинции Мугла подозреваемого в поджоге лесов.

Пожары, которые продолжаются со среды, унесли жизни шести человек. Почти сотня отдельных пожаров пылала вблизи курортов и поселков на побережье Средиземного и Эгейского морей. Пожары охватили шесть провинций на юге страны.

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