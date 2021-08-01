Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге

Власти эвакуировали туристов на юго-западе страны.

Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Фото: ЕРА/UPG

В Турции по состоянию на утро воскресенья, 1 августа, было ликвидировано 107 из 112 пожаров, вспыхнувших в стране за последние пять дней.

Об этом сообщил reuters.com со ссылкой на Министерство лесного хозяйства страны.

Власти эвакуировали туристов на юго-западе страны, где пожары угрожают отелям и домам. Людей спасали суда береговой охраны Турции, на помощь которым пришли частные лодки и яхты, пишет bbc.com.

В частности, в курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля, где пожары были активны еще в воскресенье утром.

?| #Turkey evacuates hotels in Bodrum

??An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
??Police evacuated three hotels in ??meler town of Bodrum, #Mu?la. pic.twitter.com/Idz9vbUijk

— EHA News (@eha_news) July 31, 2021

Местные СМИ опубликовали драматические кадры, на которых видно, как люди со своими вещами бегут из опасного района, когда в город с горы, покрытой лесом, быстро приближается пожар.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании в турецкой провинции Мугла подозреваемого в поджоге лесов.

"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре.

Он пообещал в течение года восстановить дома пострадавших, а также сообщил о выделении около 6 млн долларов им на помощь.

Напомним, пожары, которые продолжаются со среды, унесли жизни шести человек. Почти сотня отдельных пожаров пылала вблизи курортов и поселков на побережье Средиземного и Эгейского морей. Пожары охватили шесть провинций на юге страны.

В тушении пожаров в Турции принимают участие авиасилы Украины, РоSSии, Ирана и Азербайджана.

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