Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге

Местные СМИ опубликовали драматические кадры, на которых видно, как люди со своими вещами бегут из опасного района, когда в город с горы, покрытой лесом, быстро приближается пожар.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании в турецкой провинции Мугла подозреваемого в поджоге лесов.
"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре.
Он пообещал в течение года восстановить дома пострадавших, а также сообщил о выделении около 6 млн долларов им на помощь.
Напомним, пожары, которые продолжаются со среды, унесли жизни шести человек. Почти сотня отдельных пожаров пылала вблизи курортов и поселков на побережье Средиземного и Эгейского морей. Пожары охватили шесть провинций на юге страны.
В тушении пожаров в Турции принимают участие авиасилы Украины, РоSSии, Ирана и Азербайджана.