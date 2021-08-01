На Донбассе стреляли у Авдеевки

С начала воскресенья, 1 августа, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10".

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ .

Напомним, в течение субботы, 31 июля, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Украинский военный получил осколочное ранение.