Завтра представят концепцию празднования Дня Независимости Украины

Презентация состоится в ходе форума "Украина 30".

Завтра представят концепцию празднования Дня Независимости Украины
Фото: Макс Требухов

В понедельник, 2 августа, состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Презентация состоится в 11:00 в рамках форума "Украина 30".

Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных Сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первая заместитель Эмине Джапарова - о проведении инаугурационного саммита Крымской платформы.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и антиковидным мерам в праздничные дни.

Напомним, мероприятия по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, утвержденные распоряжением Кабинета министров №583 от 31 мая, обойдутся в 5,4 млрд гривен.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн. План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, кроме праздничных торжеств, включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, модернизацию 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет.

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