Завтра представят концепцию празднования Дня Независимости Украины
Презентация состоится в ходе форума "Украина 30".
В понедельник, 2 августа, состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Презентация состоится в 11:00 в рамках форума "Украина 30".
Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных Сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первая заместитель Эмине Джапарова - о проведении инаугурационного саммита Крымской платформы.
Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и антиковидным мерам в праздничные дни.
Напомним, мероприятия по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, утвержденные распоряжением Кабинета министров №583 от 31 мая, обойдутся в 5,4 млрд гривен.
Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн. План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, кроме праздничных торжеств, включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, модернизацию 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет.