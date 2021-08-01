Завтра представят концепцию празднования Дня Независимости Украины

В понедельник, 2 августа, состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Презентация состоится в 11:00 в рамках форума "Украина 30".

Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных Сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первая заместитель Эмине Джапарова - о проведении инаугурационного саммита Крымской платформы.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и антиковидным мерам в праздничные дни.

Напомним, мероприятия по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины, утвержденные распоряжением Кабинета министров №583 от 31 мая, обойдутся в 5,4 млрд гривен.