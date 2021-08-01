Армин Лашет пригрозил РоSSии санкциями в случае использования "Северного потока" против Украины

"Германия будет предпринимать меры на национальном уровне и выступать за карательные меры в пределах ЕС".

Армин Лашет пригрозил РоSSии санкциями в случае использования "Северного потока" против Украины
Армин Лашет
Фото: Википедия

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативных партий Армин Лашет угрожает санкциями против РоSSии в случае использования газопровода “Северный поток-2” против Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой Rzeczpospolita.

"Если РоSSия вновь совершит агрессивные действия против Украины, Германия будет принимать меры на национальном уровне и выступать за карательные меры в пределах Европейского Союза", - сказал он.

Это должно гарантировать, что "РоSSия не сможет использовать трубопровод как геополитическое оружие", добавил Лашет.

"Немецко-американское соглашение дает нам инструмент, с помощью которого мы можем совместно привлечь РоSSию к ответственности за разрушительную деятельность", - отметил политик.

По его словам, суверенитет и безопасность Украины должны быть приоритетом внешней политики Германии.

"Нельзя согласиться с тем, что РоSSия нарушает международное право, нападает на западные демократии гибридными методами или нарушает основные права человека и гражданина в своей стране", - добавил немецкий политик.

Напомним, газопровод "Северный поток-2", который проходит через Балтийское море из РоSSии в Германию, должны достроить в ближайшее время.

22 июля США и Германия сообщили о соглашении. по которому американцы не будут мешать достройке "Северного потока- 2", а Германия взамен обязуется добиться для Украины продолжения газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит политическую и политику безопасности кризис и кризис доверия в Европе, и сообщили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуску газопровода.

В Европарламенте выступили с жестким заявлением относительно соглашения между США и ФРГ.

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