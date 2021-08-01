Украинский военный получил на Донбассе осколочное ранение

Оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинский военный получил на Донбассе осколочное ранение
Фото: ukrinform.ua

В течение субботы, 31 июля, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы роSSийские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 воскресенья, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

У Авдеевки вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, пророSSийские наемники осуществили дистанционное минирование противопехотными минами участка вблизи населенных пунктов Зайцево и Южное, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.

В течение пятницы, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

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