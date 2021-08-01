Витренко: Украина не рассматривает вариант закупки газа в РоSSии

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом".

Киев не рассматривает возможность восстановления импорта газа с территории РоSSии. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 миллиардов кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 миллиардов кубов. Соответственно 10 миллиардов мы импортируем. Но при этом, если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", - рассказал Витренко.

Он добавил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

Витренко считает, что одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ, есть централизованное теплоснабжение. Вместе с тем Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа на биомассу или биогаз.

Напомним, роSSийский газовый монополист "Газпром" снова отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на август. Ранее в этом году "Газпром" тоже не бронировал мощностей на май, июнь и июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна "Северный поток" и "Ямал-Европа".

Ранее "Газпром" заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024, но при определенных условиях.