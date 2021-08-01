Власти Канады предупреждают о приближении четвертой волны COVID-19

Траектория развития будет зависеть от роста количества полностью вакцинированных людей.

Власти Канады предупреждают о приближении четвертой волны COVID-19
Фото: Travelcalendar

В течение ближайших недель Канада будет проходить четвертую волну COVID-19, которая будет мягче предыдущих, благодаря массовой вакцинации.

Об этом заявила главный санитарный врач Канады Тереза Там, передает "Укринформ".

"Мы стоим на пороге четвертой волны COVID-19, обусловленной штаммом "Дельта". Однако траектория развития будет зависеть от роста количества полностью вакцинированных людей, а также временных рамок, темпов и масштаба открытия экономики", - сказала Там.

Она прогнозирует, что новые случаи будут сосредоточены преимущественно среди невакцинированной молодежи, однако распространятся и на старшие возрастные группы невакцинированных.

"Большее количество новых случаев и старший возраст инфицированных в конце концов приведут к увеличению тяжелых случаев течения болезни и количеству госпитализаций", - отметила врач.

По ее словам, это свидетельствует о необходимости "осмотрительного подхода к смягчению мер охраны общественного здоровья".

Сейчас более 70% населения Канады получило одну дозу прививки от COVID-19 и почти 56% прошло полный курс вакцинации.

Напомним, с начала прививочной кампании в Украине привито 3,52 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 млн человек.

Министерство здравоохранения Украины надеется до конца лета сделать 10 млн прививок от ковида.

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