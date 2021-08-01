Чауса нашли, он находится под защитой СБУ, - адвокат экс-судьи

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, представляющий интересы судьи Николая Чауса, заявил, что Чауса нашли.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Сегодня поиски оказались более результативными. Николай Чаус найден и, насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и, поверьте, она ему нужна", - написал Кравец.

Он добавил, что ему удалось с Чаусом пообщаться: "На мой взгляд, ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти. Он не является пока задержанным и находится, действительно, под защитой СБУ ".

"Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос. Пока на этом все, а мы с коллегами занимаемся подготовкой всех необходимых документов", - добавил он.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что не “похищали” бывшего судью Днепровского районного суда в г. Киеве Николая Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий.

Следователи Службы безопасности Украины получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не удалось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. После побега Чаус скрывался в Молдове. Там он попросил политического убежища, но ему отказали.

В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы и часть из них после этого уехала в Украину. Долгое время место нахождения Чауса было неизвестно.

НАБУ обнародовало заявление о том, что правоохранители задержали судью, однако не выходят на связь с Бюро. В НАБУ призвали этих правоохранителей связаться с ними.