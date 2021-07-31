Переговоры о транзите газа нужно вести с "Газпромом", но без Германии, - Витренко

Киев готов вести переговоры о продлении текущего контракта на транзит газа. Эти переговоры должны вестись с "Газпромом", привлечения к ним правительства Германии является неуместным.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он отметил, что такие переговоры пока не ведутся.

"А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом". Но мы настаиваем на том, что параллельно, а лучше вообще до того, как будут переговоры с "Газпромом", были переговоры с европейскими компаниями. Ибо мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас", - подчеркнул Витренко.

Ранее Витренко заявил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы роSSийский газопровод "Северный поток-2", даже после завершения его строительства, не был сертифицирован.