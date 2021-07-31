Оккупанты стреляли сегодня неподалеку от Водяного

На Луганщине также зафиксирован пролет вражеского беспилотника.

Оккупанты стреляли сегодня неподалеку от Водяного
Фото: vchasnoua.com/

С начала субботы, 31 июля, зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Неподалеку от Водяного на Приазовье противник обстрелял позиции наших воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, пророSSийские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами участка вблизи населенных пунктов Зайцево и Пивденне, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.

В течение пятницы, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня.

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