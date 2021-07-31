Боевику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках украинских военных

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Боевику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках украинских военных
Фото: 5.ua

Участнику “ДНР”, которого подозревают в истязании украинских военнослужащих, захваченных в плен вблизи Иловайска, заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин Украины, являясь участником террористической организации "ДНР", выполнял задания ее главарей. Подозреваемый в одной из "тюрем", обустроенной в захваченном боевиками помещении СБУ в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 жестоко обращался с украинскими военнослужащими, которые были захвачены в плен в августе 2015 года около Иловайска.

Он пытал украинских воинов, бил руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания, а также держал в течение длительного времени в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Отметим, согласно статье 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года, указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

Напомним, СБУ разоблачила главарей батальона "Восток", которые пытали украинских военных.

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