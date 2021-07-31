Наемники РФ дистанционно заминировали украинскую территорию вблизи линии соприкосновения

"Такие действия оккупантов подвергают опасности местное население".

Наемники РФ дистанционно заминировали украинскую территорию вблизи линии соприкосновения
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона Общего центра контроля и координации сообщила об очередных грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.

Как сообщила пресс-служба ООС, 28 и 29 июля пророSSийские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка вблизи населенных пунктов Зайцево и Пивденне, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.

Украинцы провели верификацию минирования и сообщили о происшествии спецмиссии ОБСЕ.

"Подчеркиваем, что такие действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям. Также стоит отметить, что эти действия являются нарушением норм Женевских конвенций 1949 года и квалифицируются как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности и считаются международными преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

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