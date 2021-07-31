НАПК выявило признаки уголовных нарушений в 12 декларациях, в частности, нардепов и судьи ВСУ

Общая сумма недостоверных сведений в проверенных декларациях составила более 255 млн грн.

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного или административного правонарушения в 64 из 294 проверенных электронных деклараций.

Об этом сообщила пресс-служба Антикоррупционного агентства.

Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении в проверенных декларациях составила более 255 млн грн.

В 52 декларациях обнаружили признаки административного нарушения, чиновники не отметили имущество на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн). Соответствующие административные протоколы будут направлены в суд.

В 12 декларациях - НАПК выявило признаки уголовного преступления, то есть чиновники не указали имущество на сумму более 1,1 млн грн.

Результаты проверки НАПК направит специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции: НАБУ, Национальной полиции Украины или ГБР. Среди декларантов с нарушениями - народные депутаты, судья Верховного Суда Украины, областные чиновники.

Напомним, с начала 2021 года к проверке приняты 936 деклараций.

С 2017 по 2019 год Национальное агентство по предупреждению коррупции провело 2 123 полные проверки деклараций чиновников. В 99% случаев, или у 2 106 чиновников, обнаружили нарушения.