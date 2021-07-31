СБУ о Чаусе: "похищения" не было, действовали в рамках закона, а экс-судье оказывается медицинская помощь

Точное местонахождение Чауса до сих пор не известно.

СБУ о Чаусе: "похищения" не было, действовали в рамках закона, а экс-судье оказывается медицинская помощь
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Служба безопасности Украины не "похищала" бывшего судью Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Напомним: именно СБУ с мая 2021 года осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Чауса и незаконной переправки его через государственную границу. В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что, согласно Конституции Украины, жизнь человека являются высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что "вчера на горячую линию Службы безопасности обратился человек, сообщивший, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ".

Впоследствии следователи СБ Украины получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

"В связи с соответствующим заявлением, в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. С учетом его физического и морального состояния после длительного лишения свободы, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно проинформирована жена господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками", - добавили в СБУ.

Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства похищения экс-судьи, лишения его свободы и установления лиц, это совершивших.

Бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не удалось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. После побега Чаус скрывался в Молдове. Там он попросил политического убежища, но ему отказали.

В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и часть из них после этого уехали в Украину. Долгое время место нахождения Чауса было не известно.

НАБУ обнародовало заявление о том, что правоохранители задержали судью, однако не выходят на связь с Бюро. В НАБУ призвали этих правоохранителей связаться с ними.

Антикоррупционное бюро обнародовало кадры погони за кортежем, в котором якобы работники СБУ перевозили Чауса в Киев.

Адвокат Ростислав Кравец, представляющий интересы Чауса, заявил, что обратился в СБУ с требованием допустить его к своему подзащитному. В ведомстве ему ответили, что судья Чаус официально не находится в здании СБУ.

Защитник Чауса Александр Вишневый заявил, что адвокатов все еще не пускают к экс-судье, а правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

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