В результате столкновений на Западном берегу Иордана пострадали 270 палестинцев

Больше всего травм было зафиксировано в селе Бейта.

На Западном берегу Иордана в результате столкновений с израильскими военными пострадали почти 270 палестинцев.

Об этом пишет Al Jazeera.

Больше всего травм было зафиксировано в селе Бейта вблизи Наблуса на севере Западного берега, где жители регулярно проводят демонстрации с мая, когда израильские поселенцы начали устанавливать палатки и прокладывать дороги на спорном холме.

Большинство демонстрантов пострадали в результате применения слезоточивого газа, которым израильские военные разгоняли толпу. Почти 50 человек получили травмы от попадания резиновых пуль, еще семь человек получили огнестрельные ранения.

Со своей стороны армия обороны Израиля сообщила, что 150 палестинцев забросали израильских военных камнями и подожженными покрышками.

На прошлой неделе двое палестинцев погибли во время стрельбы израильской армии в Бейте.

Напомним, 22 июля на одном из рынков в городе Газа прогремел мощный взрыв: один человек погиб, десять ранены.

16 июня Израиль впервые после майской эскалации нанес удары по сектору Газа. Тогда авиаудары по военным комплексам ХАМАС в Газе и городе Хан-Юнис были осуществлены в ответ на запуск шаров с зажигательным веществом в сторону Израиля. По данным экстренных служб, шары привели к 20 пожарам в населенных пунктах возле границы с Газой.