Защитников Чауса до сих пор не пускают к клиенту, - СМИ

На Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитников, заявил адвокат Александр Вишневый.

Защитников судьи Николая Чауса все еще не пускают к своему клиенту, а правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

Об этом защитник Александр Вишневый сообщил в комментарии Украинской правде.

"Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним. СБУ не подтвердила, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердили, что задержали Чауса, как и то, что они его вообще видели", - сказал адвокат.

По словам адвоката, у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.

Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с ним процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.

Адвокат предполагает, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитников. "Это может быть связано со спецификой этого дела", - сказал он.

Бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья сунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать. Арестовать его тогда не удалось, поскольку парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос. После побега Чаус скрывался в Молдове. Там он попросил политического убежища, но ему отказали.

В начале апреля этого года сообщалось, что Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и часть из них после этого уехала в Украину. Долгое время место нахождения Чауса было неизвестно.

Сегодня НАБУ обнародовало заявление о том, что правоохранители задержали судью, однако не выходят на связь с Бюро. В НАБУ призвали этих правоохранителей связаться с ними.

НАБУ также обнародовало кадры погони за кортежем, в котором якобы работники СБУ перевозили Чауса в Киев .