Утверждение Путина о том, что якобы украинцы и россияне - «один народ», напоминает описание психушки из художественного произведения Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Об этом экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко написал в публикации «Статья Путина не об истории. Это - политический манифест с угрозами соседям» для Gazeta Wyborcza.

«Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы - украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык, песни и танцы или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека, геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации. Эти различия в течение последних семи лет только усилились, и, кстати, не последнюю роль в ускорении этого процесса сыграл настолько отталкивающий для Украины Путин», - отметил пятый президент Украины.

Петр Порошенко также отметил, что роSSийский президент в своей статье не предложил ни одного нового тезиса, он повторил все традиционные роSSийские фейки.

«С точки зрения восприятия истории, статья Путина не содержит для нас ничего нового. Эта рамка известна нам с середины девятнадцатого века. Тогда на фоне национального возрождения на украинской территории роSSийская имперская пропаганда развернула кампанию неприятия украинцев как отдельного народа. «Не было, нет, и быть не может», - печально известное выражение из циркуляра министра внутренних дел РоSSии Валуева. И эта фраза стала официальной позицией Петербурга в отношении украинского языка и народа как его носителя», - добавил он.

Петр Порошенко отметил, что с тех пор прошло почти 160 лет, а интеллектуальный прогресс роSSийского руководства нулевой. «Утверждение о том, что украинцы и россияне один народ, напоминает мне об описании психушки, в которой лежал Швейк. Среди причинных был один профессор, который «доказывал, что внутри земного шара есть еще один шар, гораздо больше, чем тот, что сверху», - сравнил Порошенко. Пятый президент Украины также отметил, что украинцы определили европейское направление развития своего государства, а роSSийская агрессия еще больше утвердила этот выбор.

«Украина выбрала свой путь развития - членство в ЕС и НАТО. Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. За НАТО - соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме. РоSSийская агрессия, кстати, существенно усилила поддержку евроатлантического курса среди украинцев», - отметил Петр Порошенко.