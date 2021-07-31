За сутки оккупанты четыре раза нарушили "тишину"

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

За сутки оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Около Водяного на Приазовье противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении населенного пункта Новоселовка вторая роSSийские наемники обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, 26 августа очередное заседание ТКГ как вновь назначенный спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ проведет финский дипломат Микко Киннунен. Кроме того, изменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берману и Шарлотта Реландер.

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