За сутки оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
В течение пятницы, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Около Водяного на Приазовье противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В направлении населенного пункта Новоселовка вторая роSSийские наемники обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
Напомним, 26 августа очередное заседание ТКГ как вновь назначенный спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ проведет финский дипломат Микко Киннунен. Кроме того, изменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали, соответственно, Сильви Берману и Шарлотта Реландер.