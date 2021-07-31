За сутки оккупанты четыре раза нарушили "тишину"

В течение пятницы, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Около Водяного на Приазовье противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении населенного пункта Новоселовка вторая роSSийские наемники обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.